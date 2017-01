Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.17

PATTAYA: Bei einer Schlägerei zwischen zwei Ausländern am frühen Montagmorgen auf der Second Road in der Nähe des Wat Chaimongkol griff einer der Männer nach einer Flasche und schlug seinem Kontrahenten damit ins Gesicht.

Als Polizei und Rettungsteam auf der Second Road eintrafen, blutete der Mann stark aus einer klaffenden Wunde am Hals. Beide Schläger wurden vor Ort behandelt, der blutende Ausländer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen hatten beobachtet, dass der Schlägerei ein heftiger Wortwechsel vorausgegangen war.



Bei den Ermittlungen nach der Ursache der Auseinandersetzung kamen die Polizisten nicht weiter. Der 21 Jahre russische Tourist, der mit der Flasche zugeschlagen hatte, wollte den Beamten keine Informationen geben. Und der zweite Urlauber war nach der Ankunft im Krankenhaus verschwunden. Die Polizei sucht nach ihm und hat alle Krankenhäuser und Kliniken aufgefordert, bei Eintreffen des verletzten Ausländers die Behörde zu benachrichtigen.