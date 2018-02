Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.18

BANGKOK: Bei ihren großangelegten Razzien unter dem Kennwort „Black Eagles“ haben die Touristenpolizei und weitere Einheiten Mittwochnacht zehn Ausländer festgenommen.

Unter Leitung des Generalmajors Surachet Hakpal, dem stellvertretenden Leiter der Touristenpolizei, suchten die Beamten in der Hauptstadt 45 Orte auf. Am Donnerstag gegen 1 Uhr gab der General das Ergebnis der Einsätze im Hotel Nana an der Sukhumvit Road Soi 4 bekannt. Zwei Afrikaner aus Nigeria und Ghana waren illegal nach Thailand eingereist, zwei Inder, jeweils zwei Männer aus Nigeria und Uganda hatten ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen, ein Mann aus Kenia konnte keine Arbeitsgenehmigung vorweisen, und ein weiterer aus Uganda wurde wegen Drogenbesitzes festgenommen. Insgesamt setzte die Touristenpolizei 32 farbige Ausländer für einen DNA-Test fest. Mit dem Großeinsatz sollte die Kriminalität durch Ausländer eingeschränkt und das Vertrauen von Touristen in das Reiseland Thailand gestärkt werden.

Verteidigungsminister Prawit Wongsuwan hat die Behörden angewiesen, nach über 8.000 Ausländern zu suchen, die ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen haben. Sie sollten nicht nur festgenommen werden, auch ihre Vermögenswerte müssten konfisziert werden. Die Behörden gehen davon aus, dass ein Großteil der gesuchten Frauen und Männer in kriminellen Aktivitäten involviert sind.