Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.17

BANGKOK: Über 200 Polizisten haben am Montagmorgen an zehn Standorten 52 Männer aus Nigeria, Tansania und Usbekistan wegen verschiedener Vergehen festgenommen.

Zwei Verhaftete waren illegal nach Thailand eingereist, elf hatten ihre Aufenthaltsgenehmigung (Overstaying) überzogen, weitere 27 sollen in den Drogenhandel involviert gewesen sein. Ein Ausländer hatte thailändische Frauen über romantische Chat-Beziehungen betrogen, ein Mann soll verbotene Waren geschmuggelt haben. Dem Einsatzleiter Generalmajor Surachat Hakpal, stellvertretender Leiter der Immigration, zufolge hat die Polizei ein wachsames Auge auf farbige Migranten und Touristen. Viele seien an unterschiedlichen Straftaten beteiligt, wie ATM-Karten-Betrug, Geldwäsche, Menschen- und Drogenhandel. Einer der Festgenommenen habe wegen Kokainbesitz bereits eine Haft abgesessen. Die Behörde werde jetzt recherchieren, warum dieser Mann nicht deportiert worden sei. An den Razzien waren Beamte der Immigration, der Drogenpolizei und der Patrol and Special Operation (191) Division beteiligt.