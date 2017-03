BANGKOK: Die beliebten deutschen Spezialitäten des Delikatessenshops der Schwarzwaldstube „Bei Otto“ sind ab sofort in Bangkok auch über den Hauslieferdienst „Happy Fresh“ erhältlich.

Mit wenigen Mouse-Clicks lassen sich ansonsten schwer erhältliche Produkte wie hausgemachte Leberwurst, Würstchen oder Backwaren ganz bequem online bestellen. Die Auslieferung der Artikel erfolgt in der Hauptstadt noch am selben Tag in einem Radius von 30 Kilometern, der Service wird jedoch laufend ausgebaut. Bezahlt wird per Kreditkarte oder in bar, wenn die Ware an die Tür geliefert wird.

„Happy Fresh“ bietet eine kostenlose Smartphone-App an, über die die gewünschten Waren bestellt werden können. Sie steht kostenlos auf der Webseite www.happyfresh.com zum Download bereit.