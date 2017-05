Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.17

BANGKOK: Die Polizeieinheit Department of Special Investigation (DSI) kommt bei ihren Ermittlungen wegen Steuerbetrugs gegen Importeure und Besitzer von Luxuswagen kaum voran.

Einflussreiche Personen halten die Hand schützend über die Steuersünder, berichtet der stellvertretende DSI-Chef Suriya Singhakamol. Autobesitzer, darunter zahlreiche Promis, würden sich trotz Aufforderung nicht bei der Polizeieinheit melden.



Superfahrzeuge wie Porsche, Ferrari oder Bentley werden importiert, nach der Zollerklärung aber in Einzelteilen eingeführt und in Thailand endmontiert. Kfz-Teile werden erheblich günstiger besteuert als komplett montierte Luxusfahrzeuge. Das macht sich ernorm beim Preis bemerkbar. Also werden Superfahrzeuge falsch deklariert.



Das DSI ermittelt gegen Importeure bzw. Eigentümer von 7.123 Autos. Sie sollen gefälschte Dokumente vorgelegt haben.