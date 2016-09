Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 29.09.16

PATTAYA: Bei einer Razzia am frühen Donnerstagmorgen in der Eighteen Plus Bar in Zentralpattaya nahm die Polizei 21 Frauen und Männer wegen unterschiedlicher Straftaten fest.

Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten, dass die Bar die Sperrstunde deutlich überziehe und Minderjährige bediene. Rund 30 Beamte stürmten gegen 2.30 Uhr den Entertainmentbetrieb und kontrollierten die Gäste. Angetroffen wurden neun Teenager, zehn Gäste konnten keine ID Card vorweisen, und 16 Frauen und Männer wurden positiv auf Drogen getestet. Mehrere junge Frauen sollen den Gästen für spezielle Dienste zur Verfügung gestanden haben.

Die Polizei stellte E-Zigaretten, Frucht-Liquid für E-Zigaretten sowie Drogen sicher, Erimin-5-Tabletten und als „Happy 5“ bekanntes Benzodiazepine.

Verhaftet wurde der 25 Jahre alte Bar-Manager, der bereits mit einem Haftbefehl vom 19. Februar dieses Jahres gesucht wurde. Festgenommen wurden zwei weitere Mitarbeiter der Bar. Die Drei sollen sich wegen Alkoholausschank nach der Sperrstunde und an Minderjährige sowie wegen der Beschäftigung von Service-Girls verantworten. Die Bar wurde für fünf Jahre geschlossen.