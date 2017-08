Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.17

BERN (dpa) - Die Schweiz hat wegen der Abgasmanipulation einen Zulassungsstopp für spezielle Porsche-Autos mit Dieselmotor verhängt. Die Fahrzeuge dürften erst dann wieder neu angemeldet werden, wenn sie den Vorschriften entsprechen würden. Konkret geht es um Porsche Cayenne mit 3,0-Liter-TDI-Motor der Euro-6-Norm, wie das zuständige Bundesamt am Freitag mitteilte. Bereits zugelassene Autos sind nicht betroffen und dürfen weiterhin fahren.

In Österreich gilt seit Anfang August ebenfalls ein Zulassungsverbot. Im Herbst sollte die benötigte Software fertig entwickelt sein, so dass Betroffene ein Update machen können, hieß es aus dem Verkehrsministerium.

In Deutschland musste Porsche auf Anordnung des Verkehrsministeriums Ende Juli wegen der Entdeckung einer illegalen Abgas-Software die Auslieferungen des Geländewagens einstellen. Europaweit müssen außerdem 22.000 schon zugelassene Wagen in einem Pflicht-Rückruf nachgebessert werden, davon 7.500 in Deutschland. Bei amtlichen Tests wurde eine Technik festgestellt, die erkennt, dass der Wagen auf einem Abgas-Prüfstand steht - ansonsten ist der Schadstoffausstoß aber deutlich höher.