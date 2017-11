Von: Björn Jahner | 12.11.17

Der Seilrutschenpark wurde illegal in einem unter Schutz stehenden Waldgebiet betrieben.

​CHIANG MAI: Der Betreiber eines Zipline-Vergnügungsparks in dem bei Touristen beliebten Ausflugsgebiet Mon Jam im Bezirk Mae Rim droht eine Strafe wegen illegaler Landinbesitznahme in einem unter Schutz stehendem Waldgebiet.

Eine gemischte Spezialeinheit, bestehend aus Beamten der Schnelleinsatzgruppe Phayak Prai der Forstbehörde und der Touristenpolizei, führte eine Razzia durch, nachdem bekannt wurde, dass der Freizeitpark in einem Wasserschutzgebiet des Nong Hoi Royal Project illegal und ohne jegliche Lizenz betrieben wurde. Bei dem Einsatz wurden große Mengen an Equipment für das Betreiben des Seilrutschenparks beschlagnahmt, der auch eine Sommerrodelbahn umfasste. In der Vergangenheit kam es in dem Park immer wieder zu Unfällen mit schweren Verletzungen und sogar Todesfolge.

Razzien wurden auch in 12 weiteren Zipline-Parks in der Provinz durchgeführt, sieben Betreiber müssen sich ebenfalls wegen des Vorwurfs der illegalen Landinbesitznahme vor Gericht verantworten.