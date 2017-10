Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.17

BANGKOK: Damit die Preise zum Vegetarischen Festival vom 20. bis 28. Oktober nicht in die Höhe schießen, werden Mitarbeiter verschiedener Behörden in den nächsten Tagen auf Märkten die Preisgestaltung für Gemüse, Obst und vegetarische Lebensmittel kontrollieren.

Dem Generaldirektor des Internal Trade Department, Boonyarith Kalyanamitr, zufolge sind die Preise derzeit gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben, könnten aber zum Festival steigen. Die Kontrollen sollen dazu beitragen, dass Händler Verbraucher beim Kauf von vegetarischen Produkten nicht über den Tisch ziehen. Neun Teams von Inspektoren werden in Bangkok vom 17. bis 19. Oktober in 50 Bezirken unterwegs sein. In den Provinzen sind ebenfalls Stichproben geplant. Während des traditionellen Festivals wollen Behörden zudem Preisauszeichnungen und Waagen checken und sicherstellen, dass ausreichend vegetarische Waren angeboten werden.