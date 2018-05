Foto: The Thaiger

PHUKET: Bei einer unangekündigten Razzia haben die Behörden Sonnenschirme und weitere Strandutensilien in der Patok-Bucht auf Koh Racha Yai, südlich von Phuket, beschlagnahmt.

Sechs Händler wurden angeklagt, illegal Sonnenschirme und Strandmatten zu vermieten sowie Gegenstände wie Regenschirme, Schnorchelequipment, Badeanzüge und weitere Produkte zum Kauf anzubieten. So zählt die Insel zu den im Jahr 2015 33 ernannten Sperrgebieten, in denen jeglicher Handel sowie das Aufstellen von Strandmobiliar verboten ist. An neun weiteren Stränden Phukets hingegen, sind 10 Prozent der Fläche für die Vermieter von Liegestühlen und Sonnenschirmen ausgewiesen.