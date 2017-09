RANONG/PHANG-NGA: Die Behörden in den Südprovinzen Ranong und Phang-Nga bereiten sich auf eine drohende Flüchtlingswelle vor, nachdem die Gewalt im Rakhine-Staat in Myanmar eskaliert und Tausende Rohingyas probieren, nach Bangladesch zu fliehen.

Die Gouverneure der beiden Provinzen trafen sich am Montag mit hochrangigen Beamten der Einwanderungsbehörde, des Militärs und der Grenzpolizei, um sich für den Fall zu wappnen, dass Flüchtlinge mit Booten an südthailändischen Stränden anlanden, um auf dem Landweg weiter ins muslimische Malaysia zu gelangen.

Gemäß Pol. Colonel Napattanasak Thammarak von der Immigration, gebe es bisher jedoch keine Hinweise, dass Rohingyas nach Thailand flüchten, trotz der zunehmenden Gewalt im Rakhine-Staat. Er führt diesen Umstand auf die vorherrschende Monsunzeit zurück, in der es wegen starker Winde und hohen Wellenganges zu gefährlich sei, über das Meer in die Nachbarländer zu flüchten. Trotzdem wurde die Marine angewiesen, ihre Patrouillen an der Küste zu verstärken, auf dem Land werden zudem die Zahl der Checkpoints erhöht, um Rohingya-Flüchtlinge abzufangen.