Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.17

BANGKOK/CHIANG MAI: Der Streit um Autofahrer, die illegal für die Fahrdienste Uber und Grab Personen befördern, eskaliert.

In Bangkok hat die Straßenverkehrsbehörde am Montag 18 Fahrer zu einem Bußgeld von 2.000 Baht verdonnert, in Chiang Mai melden Songtaew-Taxifahrer Uber- und Grab-Fahrer der Behörde. 200 Fahrer der roten Taxis haben sich zusammengeschlossen gegen den ihrer Auffassung nach „unfairen und illegalen Wettbewerb“. Acht Teams jagen auf den Straßen Chiang Mais nicht lizensierte Fahrer, schießen Fotos von den Fahrzeugen und schicken diese mit dem Kennzeichen zur Straßenverkehrsbehörde. Dort sollen bereits 30 Meldungen eingegangen sein. Laut der Behörde werden die Uber- und Grab-Fahrer wegen nicht genehmigter Fahrten mit einem Bußgeld bestraft.

Im Internet haben über 8.100 Menschen eine Online-Kampagne gegen rote Taxis unterschrieben. Sie kritisieren den Service der Songtaew-Taxifahrer als den schlechtesten weltweit und die Taxifahrer als überwiegend unfreundlich und fordern für den Dienst neue Regeln. Schon seit Wochen verlangen Nutzer von Taxis, Uber und Grab zu genehmigen. Deren Autos und Fahrer seien eine pünktliche und bessere Alternative zu den Songtaews.

In Bangkok hat eine aus Polizisten, Soldaten und Behördenmitarbeitern bestehende Einheit 18 Uber-Fahrer gestoppt. Neben einem Bußgeld von jeweils 2.000 Baht müssen die Fahrer an einem dreistündigen Lehrgang teilnehmen. Sie sollen lernen, sich an Straßenzulassungs- und Straßenverkehrsordnung zu halten.