Von: Redaktion DER FARANG | 09.01.17

BANGKOK: Die Seuchenkontrollbehörde DCD hat Gerüchte als erfunden zurückgewiesen, in Thailand hergestellte Konserven könnten den HI-Virus enthalten.

DCD-Generaldirektor Jessada Chokdamrongsuk sagte, solche Unterstellungen seien bereits in den Jahren 2013 und 2014 aufgekommen und würden jetzt wieder in sozialen Netzwerken verbreitet. In Thailand würden Konserven nach internationalen Standards hergestellt. Das erfordere bei der Produktion hohe Temperaturen, die Mikroben und viele Viren nicht überlebten. Zudem benötigten HI-Viren menschliche Wirtszellen, sonst stürben sie ab.