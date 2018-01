Von: Björn Jahner | 04.01.18

CHA-AM: Im Santorini Water Park in Cha-am wurde das Bed- & Breakfast-Hotel Santorini Park Stay eröffnet.



Es umfasst 34 mediterran gestaltete Übernachtungsmöglichkeiten, zur Auswahl stehen 19 qm große Zimmer mit Etagenbetten und Deluxe-Zimmer. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen eine Frühstücksbar, ein Tagungsraum für bis zu 50 Gäste sowie ein Aufenthaltsraum, in dem Getränke und Snacks in Verkaufsautomaten erhältlich sind und Speisen in Mikrowellen erhitzt werden können. Hotelgäste haben während ihres Aufenthaltes freien Zutritt in den Wasserpark.



Infos: www.santoriniparkstay.com.