Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.17

PHUKET: Ein Korrespondent der BBC steht seit Donnerstag in Phuket wegen Verleumdung vor Gericht. Sollte er schuldig gesprochen werden, droht ihm eine Haft bis zu fünf Jahren.

Jonathan Head hatte im September 2015 in einem Fernsehbeitrag über einen Immobilienskandal auf Phuket berichtet. Zwei ausländische Rentner waren offensichtlich um ihre Immobilien betrogen worden. Einer von ihnen, der Brite Ian Rance, hat sich wie Head vor Gericht wegen Verleumdung zu verantworten. Beide haben auf nicht schuldig plädiert.

Rance kam im Jahr 2001 nach Phuket, heiratete eine Thai und hat mit ihr drei Kinder. Nach seinen Angaben erwarb er für 1,2 Millionen US-Dollar Immobilien. Erst 2010 entdeckte der Brite, dass seine Frau seine Unterschrift gefälscht hatte und ihren Ehemann als Direktor der Immobilien-Company aus den Dokumenten entfernen ließ. Sie verkaufte die Besitztümer an ein Netz von Geldverleihern und Immobilienagenten. Die Thai wurde später wegen Betrugs zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.

Jonathan Head hatte weiter berichtet, der in Phuket ansässige Anwalt Pratuan Thanarak habe die Dokumentenänderung notariell beglaubigt, ohne dass er selbst bei der Austragung seiner Unterschrift anwesend gewesen wäre, heißt es weiter in der „Nation“. Pratuan verklagte Head und Rance vor einem Strafgericht wegen Verleumdung.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärte, der Fall zeige, wie das thailändische Verleumdungsrecht investigativen Journalismus untergrabe. So werde es erschwert, Fehlverhalten in einem korrupten Land aufzudecken. Das liegt daran, dass Verleumdung in Thailand nicht wie in den meisten Ländern unter das Zivilrecht fällt, sondern unter das Strafrecht. Privatbürger können Klagen einreichen, deren Kosten sie im Fall der Niederlage nicht tragen müssen.

Head musste seinen Pass bei Gericht abgeben. Er ist nicht in der Lage, seinen Aufgaben als BBC-Südostasien-Korrespondent nachzukommen. Der Prozess kann sich über mehrere Jahre hinziehen. In einer Erklärung der BBC heißt es, sie stehe hinter ihrem Journalisten und wolle seinen Namen reinwaschen.