Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.17

MÜNCHEN (dpa) - Bayern Münchens Kapitän Philipp Lahm beendet nach dieser Fußball-Saison seine Karriere. Auch stehe er danach nicht für den Posten des Sportdirektors beim deutschen Rekordmeister zur Verfügung, teilte der Weltmeister am Dienstagabend nach dem 1:0 im Achtelfinalspiel des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg mit. «Ab Sommer bin ich Privatier», sagte der Weltmeister. Zuvor hatten bereits die «Sport Bild» und der TV-Sender Sky über die Entscheidung Lahms berichtet.

Schon länger wurde über die Zukunft des 33-Jährigen spekuliert. Sein Vertrag lief noch bis 2018, doch ein vorzeitiges Ende hatte er nicht ausgeschlossen. «Ich habe den Verantwortlichen Bescheid gesagt, das ich am Ende der Saison aufhöre, Fußball zu spielen», sagte er. «Ich sehe meinen Führungsstil in der Art, jeden Tag alles zu geben. Jedes Training, jedes Spiel. Dazu bin ich bis zum Saisonende fähig, aber nicht darüber hinaus. Deshalb habe ich mich entschieden aufzuhören.» Er habe immer gesagt, «dass ich das Ende selbst bestimmen will».

Dass er auch nicht die vakante Stelle des Sportdirektors oder des Sportvorstandes übernehmen wird, dürfte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Club-Präsident Uli Hoeneß enttäuschen. Lahm war die Wunschbesetzung der beiden für das Amt. Der Posten ist seit dem Abschied von Matthias Sammer im vergangenen Juli vakant.

«Die Gespräche waren absolut in Ordnung. Ich habe einfach für mich entschieden, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist», meinte der Weltklasse-Verteidiger. Über seine Pläne für die Zeit nach der Karriere meinte er: «Ich kann mich um andere Dinge noch mehr kümmern. Ich kann mich auch selbst ein bisschen umschauen und umhören. Und dann wird man weitersehen. Wir werden sehen, was in Zukunft ist.»

Gegen den VfL Wolfsburg absolvierte der Verteidiger sein 501. Pflichtspiel für die Bayern. Mit den Münchenern wurde er unter anderem sieben Mal deutscher Meister und sechs Mal DFB-Pokalsieger. Außerdem gewann er 2013 die Champions League. Seinen größten Erfolg feierte Lahm als Kapitän der Nationalmannschaft mit dem Gewinn der WM 2014. Anschließend beendete er seine Länderspiel-Karriere.

Lahm ist seit 1995 beim FC Bayern. Nur von 2003 bis 2005 war er an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Seit Januar 2011 führte er die Münchener als Kapitän. «Es sind jetzt noch ein paar Monate, und ich hoffe, dass sie erfolgreich sind», sagte Lahm.