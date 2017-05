Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.17

BRÜSSEL/MÜNCHEN (dpa) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert eine zunächst unbefristete Verlängerung der Grenzkontrollen zu Österreich. «Die Entscheidung der EU, die Grenzkontrollen zu verlängern, ist zwar gut. Die Befristung bis Mitte November 2017 sehe ich aber aus Sicherheitsaspekten nach derzeitigem Stand sehr kritisch», sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Zuvor hatten in Brüssel Vertreter der EU-Staaten beschlossen, dass Deutschland seine in der Flüchtlingskrise eingeführten Kontrollen an der österreichischen Grenze befristet bis zum 11. November verlängern darf. Auch Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen dürfen demnach sechs weitere Monate lang kontrollieren. Nach der Ansicht von Herrmann können die Grenzkontrollen nicht aufgegeben werden, bevor ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen sichergestellt ist.