Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.17

PATTAYA: Über hundert Ausländer und Thais haben ihre Anzahlungen und Einlagen vom Bauträger Basil Development Co. Ltd. zurückgefordert, nachdem das Unternehmen in Konkurs gegangen ist, meldet das Nachrichtenportal „77 jowo“.



Basil Development wollte mit der Centara Grand Residence in Jomtien eines der größten und luxuriösesten Condo-Projekte Pattayas errichten. Wie „77jowo“ berichtet, soll der Bauträger Schulden von mehreren hundert Millionen angehäuft haben. Er habe die thailändischen und ausländischen Investoren informiert, er brauche mehr Zeit, um die Anzahlungen zurückzuzahlen. Mehrere Anleger haben bereits in Jomtien mit Bannern demonstriert und die Medien um Hilfe gebeten. Investoren befürchten, dass ihre Einlagen verloren sind.