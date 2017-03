JOGJAKARTA: Mit einer traditionellen javanischen „Babat Alas Nawung Kridha“-Zeremonie gab Präsident Joko „Jokowi“ Widodo das Signal zum Bau des neuen internationalen Flughafens von Jogjakarta.

Der gegenwärtige Adisutjipto International Airport von Jogjakarta hat schon seit langem seine Kapazitätsgrenze erreicht. Er war für maximal 1,5 Millionen Passagiere gebaut worden. 2014 aber drängten sich 6,2 Millionen Fluggäste durch den kleinen und engen Flughafen. Die 2,2 Kilometer lange Start- und Landebahn ist zu kurz für große Maschinen wie den Airbus A 380.



Der neue Flughafen wird in Kulon Progo in der Nähe von Temon Beach im Südwesten der Großstadt in Zentraljava gebaut. Jogjakarta ist mit den berühmten antiken Tempeln Borobudur und Prambanan, dem Vulkan Merapi und dem Sultanspalast eines der beliebtesten Touristenziele Indonesiens.