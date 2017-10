BANGKOK (dpa) - Das riesige Krematorium für den vor einem Jahr gestorbenen thailändischen König Bhumibol Adulyadej ist vollendet.

Sein Sohn und Nachfolger Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hisste in Bangkok einen fünf Meter hohen und 80 Kilogramm schweren goldenen Sonnenschirm. Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen, um den Leichnam des langjährigen Königs vom kommenden Mittwoch an in einer fünftägigen Zeremonie öffentlich beizusetzen. Der Sonnenschirm gilt in Thailand als wichtigste königliche Insigne.

Der Bau des 53 Meter hohen offenen Krematoriums dauerte bis zur Fertigstellung am Mittwoch zehn Monate. Schätzungen zufolge kostete das ebenfalls komplett goldene Gebäude am Sanam-Luang-Platz umgerechnet mindestens 25 Millionen Euro. Bhumibol war bis zu seinem Tod mit 88 Jahren im vergangenen Oktober der am längsten regierende Monarch der Welt. Zu den Feierlichkeiten seiner Feuerbestattung sind 7.500 Gäste geladen, darüber hinaus werden eine Viertelmillion Zuschauer erwartet. Das öffentliche Leben in Thailand wird während der tagelangen Zeremonie nahezu komplett stillstehen.