Von: Björn Jahner | 13.01.18

BANGKOK: Am Donnerstag wurde ein Bargirl aus der Soi Cowboy in einem leerstehenden Haus nur wenige 100 Meter von dem berühmt-berüchtigten Rotlichtkiez ermordet vorgefunden.



Bauarbeiter fanden die Leiche der 27-Jährigen in der dritten Etage eines Gebäudes in der Sukhumvit Road Soi 23, das gerade umgebaut wird und riefen die Polizei. Es liegen Aussagen von Personen vor, die am Vortag Hilfeschreie vernahmen, doch aus Angst um ihre eigene Sicherheit nicht eingriffen, berichtet „Daily News“.

Den Beamten folgend, wurde die gutaussehende Frau geschlagen und mit einem Seil erdrosselt. Die Ermittlungen der Polizei in Thonglor ergaben, dass sie am Mittwoch in Begleitung eines thailändischen Mannes das letzte Mal lebend gesehen wurde. Bei dem Verdächtigen handele es sich um einen Deserteur der Armee ohne festen Wohnsitz. Er soll mit ihr eine Beziehung geführt und sie regelmäßig geschlagen haben. Zumeist ging es dabei um Geld. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben.