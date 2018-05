Spanische Sicherheitskräfte am Anschlagsort am 17. August 2017. Foto: epa/Fernando Villar

PARIS (dpa) - In den französischen Ermittlungen zum Terroranschlag von Barcelona im August des Vorjahres sind zwei Festgenommene wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Es gebe derzeit keine Elemente, die auf eine Verwicklung der beiden mit der Sache hindeuten, hieß es am Mittwoch aus Justizkreisen in Paris. Die beiden Personen waren am Dienstag im Südwesten Frankreichs in Gewahrsam genommen worden.

Bei dem Anschlag mit einem Lieferwagen auf der Flaniermeile Las Ramblas am 17. August 2017 und bei einer wenige Stunden später vereitelten Attacke im Küstenort Cambrils waren insgesamt 16 Menschen ums Leben gekommen. Auch eine Deutsche war unter den Opfern. Mehr als 130 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).