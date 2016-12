BANGKOK: Bang Krachao, auch bekannt als die „grüne Lunge Bangkoks“, erfährt nach dem Tod von König Bhumibol Adul­yadej besonderes Interesse mehrerer staatlicher Akteure, die den Wunsch des verstorbenen Monarchen Folge leisten möchten, den Naturreichtum der Insel auch in Zukunft zu bewahren.

So haben das Königliche Forstamt, die Kasetsart-Universität und Thailands Ölgigant PTT Public Company Limited beschlossen, die Wald- und Grünflächen zu erweitern. Dafür hat PTT ein Budget von 100 Millionen Baht bereitgestellt. Bisher sind 11.000 Rai der Insel, beziehungsweise 60 Prozent, Waldflächen. Nach der Aufforstung sollen sie 70 Prozent betragen. Zwar ist Bang Krachao immer noch bekannt für seinen Waldreichtum. Doch nachdem die Grundstückspreise in die Höhe schossen und immer mehr Anwohner ihre Grundstücke an Projektentwickler verkaufen, wächst auch die Sorge, dass der grünen Lunge der Hauptstadt in Zukunft die Luft ausgehen könnte.