Von: Lothar W. Brenne-Wegener | 25.01.18

BANGKOK: Wer ein Gefühl für die Mega-Urbanisierung Bangkoks bekommen will, kann sich diesen Wunsch in einer der zahlreichen Rooftop-Bars der thailändischen Hauptstadt erfüllen. Hier berauschen nicht nur die Cocktails, sondern auch die Blicke auf die zu Füßen liegende „Big Mango“. Denn, egal für welche trendige Himmelstränke man sich auch entscheidet, sie alle haben gemein, eine atemberaubende Rundumsicht auf das Lichtermeer der Millionenmetropole zu bieten. Die Redaktion begibt sich in luftige Höhe und präsentiert einen Überblick zu den hippsten Skybars.

