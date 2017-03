Caliente! Music Festival in Zürich ​Dick und fett im Kalender anstreichen sollten sich Latin-Fans in der Schweiz auch die Zeitspanne vom 7. bis 9. Juli, wenn das Caliente! Latin Music Festival mit Mercado Mundial wieder im Langstraßenquartier in Zürich stattfindet. Rund 300.000 Festbesucher werden den Kreis 4 erneut in eine riesige Partymeile verwandeln. Liebhaber der diversen Latin Music-Stilrichtungen kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten.