Ein Müllsammler in Bangkok auf der Suche nach Verwertbarem. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Der Großraum Bangkok zählt zu den Top-Fünf-Gebieten des Landes, in denen der meiste Müll anfällt.



Gemäß einem Bericht von „Sanook“, produziert jeder Thai und jede Thailänderin – Männer, Frauen und Kinder – pro Tag 1,4 Kilogramm Abfall. Im letzten Jahr fielen in Thailand insgesamt 27 Millionen Tonnen Müll an, beziehungsweise 74.000 Tonnen pro Tag. Bangkok ist dabei für 4,2 Millionen Tonnen pro Jahr verantwortlich, die restlichen 76 Provinzen für 22,84 Millionen Tonnen. Der meiste Müll wird neben Bangkok in Chonburi, Korat, Samut Prakan und Khon Kaen generiert.