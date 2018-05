Bangkok-Manila mit AirAsia

Von: Björn Jahner | 15.05.18

THAILAND: AirAsia bedient neu die Strecke Bangkok-Manila mit einem täglichen Direktflug.

Am Bangkoker Don Mueang Airport startet die Maschine um 21.20 Uhr und landet am Ninoy Aquino International Airport in Manila um 1.50 Uhr Ortszeit. Der Rückflug erfolgt um 18.35 Uhr Ortszeit, die thailändische Hauptstadt ist um 20.50 Uhr erreicht. Die Route wird von Philippines AirAsia bedient. Infos: www.airasia.com.