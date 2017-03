BANGKOK: Stößt man in Bangkok unvermutet auf ein altes Gemäuer, kann man mit schlafwandlerischer Sicherheit davon ausgehen, dass Thailands legendärer König Chulalongkorn (Rama V.) irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Begeben wir uns also zurück bis zur Wende zum 19. Jahrhundert. In Siam regierte zur damaligen Zeit eben jener allen Neuerungen aufgeschlossene und westlich orientierte König Chulalongkorn, Rama V.

​ (Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)