Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 30.09.16

Foto: THE NATION

BANGKOK: Die Kriminalabteilung des Obersten Gerichts für politische Amtsinhaber hat die Beschlagnahme eines Hauses von 16 Millionen Baht angeordnet, da Ex-Bildungsminister Somsak Prisananatakul nicht nachweisen konnte, woher er das Geld hatte, um das Haus zu bauen.

Am 28. Mai letzten Jahres befand die nationale Antikorruptionskommission, Herr Somsak sei ungewöhnlich reich und habe wahrscheinlich sein Vermögen falsch deklariert, als er vom November 1997 und Februar 2001 Mitglied des Kabinetts war. Das Büro des Generalstaatsanwaltes hat ihn später vor dem Obersten Gericht angeklagt und gefordert, dass das Gericht sein Haus im Wiset Chai Chan Bezirk von Ang Thong beschlagnahmt, das zwischen August 1998 und April 1999 gebaut wurde.

Gemäß dem Gerichtsentscheid vom Donnerstag war Herr Somsak, gemäß seinem damals deklarierten Vermögen, finanziell nicht in der Lage, das Haus und seine Inneneinrichtung zu bezahlen. Herr Somsak hat dazu während der Gerichtsverhandlung gesagt, das Haus sei im April 1999 vollendet gewesen, bevor er Bildungsminister wurde. Das Haus sei mit einem Teil von 56 Millionen Baht bezahlt worden, die er von der damaligen Chart Thai Partei und von Leuten erhalten habe, die ihn für die Wahlen von 1986 und 1996 unterstützt hatten. Das Argument von Herrn Somsak, dass das Haus gebaut wurde, bevor er zum Bildungsminister ernannt wurde, ist gemäß dem Gericht nicht maßgebend, da er seit seiner Wahl zum Mitglied des Parlaments in den Wahlen 1996 bis zum Ende seiner Funktion als Bildungsminister im Februar 2001 Staatsbeamter war. Nach dem Anhören der Gerichtsentscheidung am Donnerstag hat Herr Somsak nur kurz gesagt, dass er das Urteil akzeptiere und dass es gesetzeskonform sei...