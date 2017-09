BANGKOK: Mehrere geplante Megaprojekte am Chao-Phraya-Fluss in Bangkok wie der kontroverse Bau der Flusspromenade, der 459 Meter hohe Aussichtstower oder die Fußgängerbrücke am Tha-Phra-Chan-Siriraj-Krankenhaus, bestimmten in den vergangenen Monaten die lokalen Nachrichten und sorgten für allerlei Diskussionsstoff. Während sich die Umsetzung der neuen Wahrzeichen der Hauptstadt noch mehrere Jahre in die Länge ziehen dürfte, kann man bereits in einem Jahr über dem Fluss spazierengehen, joggen oder einfach nur relaxen, wenn der Phra Pok Klao Sky Park eröffnet wird.

