Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 30.09.16

BANGKOK: Die Bewohner der Hauptstadt müssen in den kommenden Tagen mit heftigen und andauernden Regenfällen sowie Überschwemmungen rechnen.

Die Stadtverwaltung setzt an den Kanälen weitere Pumpen ein, um starke Überflutungen zu vermeiden. Die Behörde hat 300 gefährdete Straßen und Wohngebiete auf ihrem Radar. Pumpen werden entlang des Klongs Prem Prachakorn in Don Mueang eingesetzt, mit Überschwemmungen müssen die Bewohner an den Klongs Prawetburirom, Mahasawat und Saen Saeb rechnen. Weniger gefährdet sind die Gebiete am Fluss Chao Phraya, da derzeit weniger Meerwasser in das Mündungsgebiet des Flusses drängt und der Chao Phraya abfließen kann.



Im Norden des Landes sind nach Starkregen weitere Flüsse über die Ufer getreten. Das Bewässerungsamt warnt die Bevölkerung in den Provinzen Chai Nat, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Suphanburi und Lop Buri vor Hochwasser. Unter Wasser stehen bereits weite Teile der Provinzen Ayutthaya und Sukhothai.