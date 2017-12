Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.17

BANGKOK: Beamte des Department of Special Investigation (DSI) haben ein thailändisches Ehepaar verhaftet, das mit Ausländern thailändische und ausländische Investoren um 1,7 Milliarden Baht betrogen haben soll.

Laut DSI-Generaldirektor Oberst Phaisit Wongmuang hat das Paar mit sechs Ausländern Thais und Ausländer dazu gebracht, in die Eagle Gates Group Co. Ltd. zu investieren. Gegen acht Verdächtigen liegen Haftbefehle vor, aber bisher konnte nur das thailändische Ehepaar festgesetzt werden.

Auf einer Pressekonferenz sagte DSI-Abteilungsleiter Oberst Songsak Raksaksakul, die Bande habe seit dem letztes Jahr in Thailand betrogen. Um glaubwürdig zu sein und Investoren zu täuschen, wurden Seminare in luxuriösen Hotels in großen Städten wie Chiang Mai, Bangkok und Pattaya abgehalten. Die Bande mieteten auch einen Helikopter für Flüge zu den Seminarorten, um so die gute finanzielle Lage des Unternehmens zu unterstreichen. Die Bande fälschte eine CNN-Website und andere Nachrichten-Websites und ersetzte sogar das Cover von Investmentbüchern mit ihren Namen als Autoren.

Den Opfern wurden Renditen von 100 Prozent versprochen, die durch Investitionen in ausländischen Aktienmärkten verdient werden sollten. Über ein Schneeballsystem konnten Investoren neue Geldgeber einbringen und sich an deren Einlagen beteiligen. Songsak sagte weiter, die Gruppe habe die Einnahmen auch ins Ausland transferiert, um Geldwäscher zu finden, die für internationale Drogenringe arbeiteten. Eagle Gates Group Co. Ltd. sei registriert worden und an die Bande verkauft worden. Das Unternehmen habe aber nie Geschäfte gemacht. Die Opfer sollen vorwiegend in Macau, China und Malaysia leben.