Von: Björn Jahner | 11.11.17

PATTAYA: In Vorbereitung auf die „ASEAN International Fleet Review 2017“, ein Megaereignis, das auf dem Areal des Hafens Bali Hai vom 13. bis 22. November ausgetragen wird, laufen dort die Arbeiten auf Hochtouren, um die weitläufige Freifläche unterhalb des weltbekannten „Pattaya-Schriftzuges“ rechtzeitig auf Hochglanz zu bringen.

So wurden Sitzmöglichkeiten geschaffen, Sicherheitsgeländer am Ufer installiert, der Uhrturm sowie das Hafengebäude renoviert und der gesamte Belag des ehemaligen Parkplatzes mit blauer Farbe in Wellenmusterform dekoriert, um das maritime Flair der Touris­tenmetropole zu unterstreichen. Fraglich hingegen ist, ob die farbliche Neugestaltung von langer Dauer sein wird? So war das knallblaue, ebenfalls in Wellenform verlegte Verbundpflaster auf der Strandpromenade an der Beach Road, nach den Renovierungsarbeiten im Jahr 2013 bereits innerhalb weniger Monate aufgrund der klimatischen Verhältnisse wieder komplett verblichen.

