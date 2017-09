Die auf der Balihai-Facebookseite veröffentlichten Fotos mit Designentwürfen sorgten in der Internetgemeinde für großen Zuspruch. Innerhalb nur weniger Tage sprengte die Zahl der Anfragen interessierter Mieter das Angebot.

PATTAYA: Im November ist Pattaya um eine Touristenattraktion reicher. Lange hatten Urlauber und Residenten gerätselt, was denn nun auf dem von illegal geparkten Speedbooten geräumten Areal am Hafen Bali Hai im Süden der Stadt errichtet wird? Das Geheimnis wurde endlich gelüftet: eine ansprechend gestaltete Shopping-Meile mit vielen kleinen Boutiquen, Cafés und Bars, die in ausrangierten und umgebauten Überseecontainern Platz finden.