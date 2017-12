Von: Björn Jahner | 02.12.17

PATTAYA: Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines Pick-up-Taxis, der aufgrund rücksichtslosen Fahrens einen Unfall verursachte, bei dem fünf Personen starben und neun erhebliche Verletzungen erlitten.

Das überfüllte Sammeltaxi war auf der Route von Naklua nach Sattahip unterwegs, als es am Kilometerstein 164 auf der Sukhumvit Road verunglückte. Grund für den Unfall war ein Streit zwischen dem Fahrer und seiner Frau in der Fahrerkabine, der gewaltsam endete. Der 35-jährige Fahrer verlor im Zuge der Auseinandersetzung die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Baht-Bus mit einem großen Baum am Fahrbahnrand kollidierte. Bei dem Aufprall wurde der Fahrgastraum auf der Ladefläche des Pick-ups komplett zerstört und die Fahrgäste herausgeschleudert. Unter den Toten waren zwei 15-jährige Elektronik-Studentinnen eines Colleges in Sattahip. Gegen den flüchtigen Fahrer wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Die Hinterbliebenen der verstorbenen Opfer wurden von der Versicherung des Taxiunternehmens mit je 300.000 Baht kompensiert.