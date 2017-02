SA KAEO: Die Eröffnung der Bahnstrecke zwischen Aranyaprathet in Thailand und Poipet in Kambodscha, die eigentlich bereits Anfang Januar in Betrieb gehen sollte, wurde verschoben, da es zu Unstimmigkeiten zwischen den Behörden und Anwohnern bei den Landenteignungsverhandlungen kam.

Ursprünglich sollte die Strecke bis Ende 2016 fertiggestellt und im ersten Quartal 2017 eingeweiht werden. Da die Behörden jedoch mit den Anwohnern keine Einigung über den Preis für ihre Grundstücke auf einem Abschnitt der Strecke in Poipet erzielen konnten, fehlt noch ein knapp ein Kilometer langer Schienenstrang. Somit ist weiter unklar, wann die Verbindung tatsächlich in Betrieb gehen wird.