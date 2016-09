CHIANG MAI: Das Verkehrsministerium hat beteuert, dass die Umsetzung des thailändisch-japanischen Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekts zwischen Bangkok und Chiang Mai wie geplant voranschreitet.

Verkehrsminister Arkhom Termphitthayaphaisith erklärte dem „National News Bureau of Thailand“ (NNT), dass er von seinem japanischen Amtskollegen unterrichtet wurde, dass die Machbarkeitsstudie zu dem Projekt kurz vor ihrem Abschluss steht. So soll ihm der Abschlussbericht im November vorgelegt werden, was dem vorgegebenen Zeitplan entspricht. Der Bau wird in zwei Phasen durchgeführt: von Bangkok nach Phitsanulok und von Phitsanulok nach Chiang Mai.