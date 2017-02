BANGKOK: Was in anderen Ländern bereits seit vielen Jahren Standard ist, ist jetzt auch bei der State Railway of Thailand (SRT) möglich: Ab Mittwoch, 1. Februar können Zugtickets nun endlich auch bei der thailändischen Staatsbahn online gekauft werden.

Die SRT rechnet damit, dass zukünftig 50 Prozent der bisherigen Bahnkunden das neue Onlinebuchungssystem nutzen werden.

Bisher mussten Zugreisende die Schalter in den Bahnstationen aufsuchen, um eine Fahrkarte zu erwerben. Über die Webseiten www.railway.co.th und www.thairailwayticket.com ist der Ticketkauf nun auch online möglich, 60 Tage bis 2 Stunden vor Abfahrt. Dabei fallen zusätzliche Kosten an: 40 Baht für ein Ticket in der ersten Klasse, 30 Baht für ein Ticket in der zweiten Klasse und 20 Baht für Fahrten in der dritten Klasse.

Ausgenommen vom Online-Buchungssystem sind Sonderfahrten.