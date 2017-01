BANGKOK: Die Staatliche Eisenbahngesellschaft (SRT) bietet ab diesen Samstag bis zum 29. Januar jedes Wochenende Ausflüge mit der Eisenbahn zum Pa-Sak-Chonlasit-Staudamm in der Provinz Lop Buri an.

Die Sonderfahrten umfassen die Hin- und Rückfahrt und sollen mehr einheimische als auch ausländische Reisende für einen Ausflug zu der Talsperre begeistern, die auf Initiative des verstorbenen und hochverehrten Königs Bhumibol Adulyadej im Jahr 1997 gebaut wurde.

Die Ausflüge werden am 14.,15., 21., 22., 28. und 29. Januar je samstags sowie sonntags angeboten und können an jedem Bahnhof landesweit oder im SRT-Callcenter unter der Kurzwahl 1690 gebucht werden. Die Hin- und Rückfahrt kostet 270 Baht pro Person.

Der Zug startet am Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lamphong um 7.10 Uhr und erreicht die Bahnstation am Pa-Sak-Chonlasit-Staudamm um 11.32 Uhr. Zurück geht es um 15 Uhr, Hua Lamphong ist um 18 Uhr erreicht.

Auf der Strecke hält der Zug in Samsen, Bang Sue, Bang Khen, Laksi, Don Muang, Rangsit, Ayutthaya, Saraburi, Kaeng Khoi, Kaeng Sua Ten und an dem „schwimmenden“ Aussichtspunkt „Rodfai Loynam“ an der Station Khok Salung. An allen Stationen können die Bahnreisenden zu- oder aussteigen.