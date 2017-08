Von: Redaktion DER FARANG | 04.08.17

PHETCHABUN: Ein Schwarzbär hat in einem Tempel einen Mann angegriffen, ihn in seinen Käfig gezerrt und lebensgefährlich verletzt.

Der Tempelbesucher wurde mit mehreren tiefen Wunden am ganzen Körper in ein Krankenhaus gebracht und musste dort mit 1.000 Stichen genäht werden, berichtet „Thai PBS“. Seitdem liegt er auf der Intensivstation. Der Mann hatte mit fünf Familienmitgliedern den Tempel besucht, in dem 100 Wildschweine und der Schwarzbär gehalten werden. Als er den Kopf des Bären streichelte, wurde er in das Handgelenk gebissen und dann über die ein Meter hohe Einfriedung des Käfigs gezerrt. Der Schwerverletzte konnte befreit werden.

Der Schwarzbär namens „Chao Kaew“ war dem Tempel im März 2011 als Kleintier von einem Dorfbewohner übergeben worden. Bisher soll er keine Menschen angegriffen haben. Die 57 Jahre alte Tierpflegerin sagte, sie füttere den Bären jeden Morgen und spiele mit ihm. Behörden und Tempelleitung kamen überein, das Tier dem Wildtierschutzzentrum Khao Kho zu übergeben, zumal der Käfig nicht den Sicherheitsbestimmungen für ein Tier in der Größe des Bären entspricht.