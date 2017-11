Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

KOH SAMUI: Erneut ist für den bei Touristen beliebten Strand Chaweng wegen des aufgewühlten Meeres ein Badeverbot erlassen worden.

Am Strand wehen rote Fahnen, Hotels warnen ihre Gäste, nicht schwimmen zu gehen. Der starke Monsun hat in Strandnähe bis zu zwei Meter hohe Wellen gebracht. Die Hafenmeisterei Samui appelliert an die Betreiber von Tourbooten und Fähren, bei der hohen See größte Vorsicht walten zu lassen.