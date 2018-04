Von: Björn Jahner | 28.04.18

PATTAYA: Am 4. April lud Schulrat Johann Huber aus Österreich in Zusammenarbeit mit Poseidon’s Wine Cellar in Jomtien 60 Kinder des Child Protection and Development Center (CPDC) der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) zu einem vergnüglichen Badetag am Jomtien Beach ein.

Den Höhepunkt stellte ein großes BBQ mit Mini-Burgern, Shrimps-Spießen, Hotdogs und vielen weiteren Speisen dar, die mit großer Hingabe von Chefkoch Bart Muns­ters zubereitet wurden. Der Nachmittag war eine willkommene Abwechslung für die Kinder in der langen Ferienzeit. Infos: http://hhnft.org.