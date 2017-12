Von: Björn Jahner | 04.12.17

BANGKOK: Bei einem Großbrand in einem Slumgebiet im Bezirk Lat Krabang kam am Sonntag ein vier Monate alter Säugling ums Leben, 22 Behausungen wurden komplett zerstört.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 23 Uhr über das Feuer nahe dem Wat Sangkharacha in der Soi Lat Krabang 3 informiert. Als die Rettungskräfte am Brandort eintrafen, standen bereits schwarze Rauchschwaden über dem Gebiet. Die Brandbekämpfer benötigten über zwei Stunden, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.



Der Vater des Babys gab zu Protokoll, dass er sich seit 16 Uhr mit Freunden am Eingang der Soi aufgehalten habe und annahm, dass sich andere Familienmitglieder um das vier Monate alte Baby und seine siebenjährige Tochter kümmern würden, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus aufhielten. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Kinder unbeaufsichtigt waren. Als er das Feuer bemerkte, rannte er zu seiner Hütte. Während sich seine Tochter eigenständig rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, wurde das Baby zurückgelassen. Zwar probierte der 40-Jährige, den Säugling zu retten, wurde jedoch von seinen Nachbarn zurückgehalten, da das Haus bereits komplett in Flammen stand. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache in Erfahrung zu bringen.