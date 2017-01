Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.17

Foto: The Nation

PATTAYA: Bewegungstherapie im Swimmingpool des Nong Nooch Tropical Garden in Na Jomtien für den Baby-Elefanten Fa Jam: Das Wassertreten soll den sechs Monate alten Dickhäuter wieder auf die Beine verhelfen.

Sie war vor drei Monaten in eine Falle geraten, aufgestellt von Dorfbewohnern in der Provinz Chanthaburi zum Schutz ihrer Äcker. Seitdem wird das verletzte Bein des jetzt sechs Monate alten Dickhäuters vom Veterinär Padet Siridumrong behandelt. Dieser setzt auf eine Wassertherapie im Pool. Sie soll die Muskulatur des Dickhäuters stärken. Fa Jam genieße das Bad, schließlich würden alle Elefanten Wasser lieben, sagt der Veterinär. Er glaubt, dass die Bewegungstherapie zwei Monate lang erfolgen sollte. Dann könne Fah Jam wieder normal laufen.



In Thailand gibt es nach Angaben der britischen EleAid-Organisation 3.700 in der Wildnis lebende Elefanten und rund 4.000 domestizierte Dickhäuser. Diese müssten sich zumeist in der Tourismusbranche ihre Nahrung verdienen, oft unter erbärmlichen Bedingungen.