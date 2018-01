Awesome Rental Cars bringt Sie in Fahrt!

Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.18

STETTEN: Wohl ein jeder Thailand-Resident kennt das Problem: der Heimaturlaub steht bevor, um für einige Wochen oder sogar Monate Verwandte sowie Freunde zu besuchen, und die Frage nach einem Mietwagen steht im Raum. Abhilfe schafft Awesome Rental Cars, ein Schweizer Langzeitmiete-Spezialist, der maßgeschneiderte Angebote bereithält, damit die Mobilität während des Ferienaufenthalts nicht eingeschränkt ist.

Die Stärke von Awesome Rental Cars sind neben dem vorteilhaften Preis-/ Leistungsverhältnis individuell zugeschnittene Angebote für jede Situation und jedes Budget. Im Fokus stehen qualitatives Wachstum und eine stetige Erneuerung beziehungsweise Modernisierung der Flotte. Der Fuhrpark besteht ausschließlich aus zuverlässigen Mietwagen, vorwiegend deutscher Marken wie Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, BMW, Opel oder Smart – und das zu unschlagbaren Konditionen. Im Preis ist bereits alles inklusive – wie Vollkasko, Straßenverkehrsgebühren und Mehrwertsteuer – so gibt es bei der Fahrzeugrückgabe keine böse Überraschung.

4.000 Kilometer pro Monat inklusive

Genießen Sie die Freiheit und fahren Sie, wohin Sie wollen. Mit einer erhöhten Kilometerleistung von 2.000 auf 4.000 Kilometer pro Monat kein Problem! Das entspricht fast einer „unbegrenzten Kilometerleistung“, beziehungsweise über 130 Kilometer pro Tag, perfekt für die flexible Programmplanung während des Urlaubs. Natürlich versteht sich von selbst, dass alle Fahrzeuge einwandfrei gewartet sind. Und sollte es doch einmal zu einem Ausfall kommen, steht ein Team von zuverlässigen Pannenhelfern des Mobilitätspartners TCS bereit – rund um die Uhr, in der Schweiz und europaweit! Die Serviceleistungen umfassen 24-Stunden-Pannen- und -Abschleppdienst vor Ort, Behebung von Schlüssel- und Benzinpannen, Rückerstattung der Kosten von Taxitransfers oder öffentlichen Verkehrsmitteln, Hotel- sowie Verpflegungsauslagen im Pannen- oder Schadensfall und vieles mehr.

Flughafenservice Zürich

Die wiederkehrende Kundschaft schätzt besonders die flexiblen Übergabe- und Rückgabeorte. So kann man am Flughafen Kloten direkt vom Auto in den Flieger steigen oder umgekehrt. Ein nahtloser Wechsel der Verkehrsmittel ist natürlich auch an der Mietstation am Hauptbahnhof Zürich garantiert. Weitere Stützpunkte befinden sich in Stetten, Untersiggenthal, Zug und Ziegelbrücke.

Die Vorteile der Langzeitmiete liegen auf der Hand: Klare Kostenkontrolle ohne unangenehme Überraschungen und minimaler administrativer Aufwand bei einfacher Zahlungsmodalität. Bezahlen kann man monatlich in bar, per Debitkarte, Kreditkarte oder über Paypal. Ohne Versicherungs- sowie Wartungs- und Reparaturkosten stellt die Langzeitmiete bei Awesome Rental Cars somit eine attraktive Alternative zum Autokauf dar. Ausgezeichnete Servicequalität, höchste Verläss­lichkeit, stetige Verbesserung und aktive Mund-zu-Mund-Propaganda mögen die Gründe dafür sein, dass der Kundenkreis von Awesome Rental Cars kontinuierlich wächst. Als unabhängiges Familienunternehmen ist eine individuelle Betreuung der Kundschaft gewiss, wodurch sich Awesome Rental Cars maßgeblich von der Konkurrenz unterscheidet.

Kinderleichte Onlinebuchung

Worauf noch warten? Die Buchung erfolgt kinderleicht! Einfach die Webseite www.autolangzeitmiete.ch aufrufen, das gewünschte Datum für die Mietdauer auswählen und schon erfährt man nur einen Klick weiter die Preise für die verschiedenen Fahrzeugtypen. Dass die Homepage von Awesome Rental Cars im Vergleich zu anderen Anbietern sehr bedienungsfreundlich ist, war Gründer und Geschäftsführer Luc Bäumler ein besonders wichtiges Anliegen. Mit ausgewiesenem Fachwissen im technischen und kaufmännischen Bereich hat Bäumler stets ein offenes Ohr für die Fragen und Wünsche seiner Kundschaft.