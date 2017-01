BANGKOK: Autos zu teilen, statt sie zu besitzen – das liegt international voll im Trend. Auch in Bangkok besteht nun die Möglichkeit zum sogenannten Carsharing. Der Vorteil: Man kann Autos flexibel nutzen, ohne eines besitzen zu müssen.

Die beiden Brüder Tanawat und Krit Vichaiwatana-panich haben diesen Trend während ihrer Studienzeit in den USA sowie Großbritannien entdeckt und nach Thailand exportiert. Mit nur einer Million Baht Startkapital gründeten sie das Start-up-Unternehmen „Haupcar“.



Per Smartphone-App können in dem System registrierte Nutzer Autos aus der Flotte des Unternehmens kurzzeitig und sogar minutenweise anmieten. Mit der App kann man in Erfahrung bringen, an welchem Standort in seiner Nähe sich das nächste freie Fahrzeug befindet.



Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Kunden wählen sich mit der App das gewünschte Fahrzeug an der für sie am nächs­ten gelegenen Abholstation aus und öffnen den Wagen mit ihrem Smartphone oder der zur Verfügung gestellten Haupcar-Chipkarte.



Sprit und Versicherung sind inklusive, die Kunden zahlen pro Stunde und zurückgelegten Kilometer. Haupcar berechnet 49 bis 55 Baht für 30 Minuten Wagennutzung, über diesen Zeitraum hinaus werden 5,50 Baht pro Kilometer berechnet. Die Tagesmiete hingegen beträgt 1.300 bis 1.500 Baht und 5,50 Baht pro Kilometern ab 100 zurückgelegten Kilometer.



Infos: www.haupcar.com/en/join.