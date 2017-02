Automobilverkäufe: Es geht aufwärts

Written by: Redaktion DER FARANG (kabu) | 07/02/2017

THAILAND: Rund 800.000 Fahrzeuge sollen in diesem Jahr verkauft werden.

Das wäre laut dem Automotiv Industry Club der Federation of Thai Industries gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 6,7 Prozent und die erste Zunahme seit vier Jahren. Einschließlich des Exports sollen die Autobauer in 2017 etwa 2 Millionen Fahrzeuge montieren.