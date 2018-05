Automatische Postmaschinen auf weiteren Flughäfen

Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.18

Ein Postmitarbeiter erklärt der Presse die neuen automatischen Postmaschinen. Foto: The Nation

THAILAND: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) stellt in Kooperation mit der Thailändischen Post noch in diesem Monat auf sieben weiteren Flughäfen automatische Postmaschinen auf.

Diese können Passagiere nutzen, denen die Mitnahme von Artikeln an Bord ihres Flugzeuges verwehrt wird. Sie können diese Artikel als Paket für 50 Baht im Inland verschicken, aber auch zu Adressen im Ausland. Die neuen Flughäfen sind Krabi, Udon Thani, Surat Thani, Ubon Ratchathani, Nakhon Si Thammarat, Khon Kaen und Mae Sot. Bis Ende des Jahres sollen auf 28 Airports automatische Postmaschinen stehen. Der Automat auf Bangkoks Flughafen Suvarnabhumi wurde seit Mai letzten Jahres 2.200 Mal benutzt.