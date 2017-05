Foto: The Nation

PHETCHABURI: Die Wildlife Conservation Society (WCS) Thailand mahnt Autofahrer auf der Landstraße 5062 zur Vorsicht, nachdem es auf dem Abschnitt zwischen dem Tambon Huai Satyai in Prachuap Khiri Khan und Tambon Pa Deng in Phetchaburi in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfällen mit wilden Elefanten kam, als die Tiere die durch den Kaeng-Krachan-Nationalpark führende Straße überqueren wollten.

Ein Projektleiter der Gesellschaft, Thongbai Charoendong, rief Autofahrer in der Zeitung „The Nation“ auf, umgehend eine Kehrtwendung einzulegen, wenn vor ihnen ein Elefant auf die Straße tritt.

Dem Aufruf gingen zwei Unfälle mit den Dickhäutern in den letzten Tagen voraus. In Pa Deng befanden sich lokale Farmer auf dem Rückweg aus Bangkok, als ein Elefant auf die Straße trat. Als der Fahrer probierte auszuweichen, überschlug sich das Fahrzeug, zwei Personen wurden verletzt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwei Kilometer entfernt vom Dorf Pa La Oo, als eine Elefantenherde die Straße überquerte. 20 Fahrzeuge probierten anzuhalten und umzukehren. Dem Fahrer eines Pick-up-Trucks misslang jedoch eine rechtzeitige Kehrtwendung. Sein Fahrzeug wurde daraufhin von einem der Tiere attackiert.