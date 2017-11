Von: Redaktion DER FARANG | 18.11.17

SAMUT PRAKAN: Zwei Autofahrer gerieten in Streit, nachdem sie sich am Freitagabend auf einer Straße in der Provinz Samut Prakan ein Rennen geliefert hatten. Einer von ihnen wurde dabei erschossen.

Oberstleutnant Wut Puttiphanon, Inspektor der Polizeistation Muang Samut Prakan, sagte gegenüber der Zeitung „The Nation“, der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf einer Brücke in der Nähe der Wohnsiedlung Lalliville 1 im Tambon Praekkasa. Das 56-jährige Opfer erlitt Schussverletzungen am Körper und im Gesicht und verstarb noch auf dem Weg ins Sin Paet Hospital. Die ermittelnden Beamten stellten fünf leere 11-mm-Patronenhülsen am Tatort sicher.

Zeugen gaben zu Protokoll, die beiden Männer hätten sich ein Wettrennen geliefert und versucht, einander zu überholen sowie sich den Weg abzuschneiden, bevor ihre Fahrzeuge schließlich auf der Brücke zum Stehen kamen. Daraufhin seien die Männer in eine Schlägerei geraten, bei der einer der beiden erschossen wurde. Dem Schützen gelang die Flucht in seinem Auto, das vermutlich mit gefälschten Nummernschildern gekennzeichnet war. Gemäß Polizeiangaben führte auch das Opfer einen Revolver in seinem Fahrzeug mit sich.